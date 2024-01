Mercato Milan: c’è la fila per Romero e Chaka Traorè! Furlani ha quest’idea sul loro futuro DETTAGLI

Mercato Milan in uscita: futuro in bilico per Romero e Chaka Traorè! TUTTI i dettagli sui due giovani giocatori

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro dei due rossoneri Luka Romero e Chaka Traorè.

Il talento ex Lazio non ha ancora sciolto le riserve sul Como mentre Chaka ha delle proposte in prestito dall’estero ma dovrebbe rimanere, come riportato da Daniele Longo. In entrata per il calciomercato Milan invece l’obiettivo numero uno è Buongiorno, per gennaio o in estate.