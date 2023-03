Mercato Milan, i rossoneri ritornano su una vecchia fiamma: si tratta di Houssem Aouar del Lione. Ecco le ultime

Come riportato da Relevo, il Milan in questi giorni ha ripreso i contatti con l’entourage di Houssem Aouar.

Il centrocampista del Lione è in scadenza di contratto e non ha ancora scelto ufficialmente la prossima destinazione. In vista della finestra del mercato estivo, potrebbe essere un ottimo colpo per i rossoneri.