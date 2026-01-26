Mercato Milan, in arrivo il diritto di riscatto di Jimenez da parte del Bournemouth: scatta la clausola! Ecco perchè. Le ultimissime

Il mercato del Milan entra nel vivo, non solo per le entrate, ma anche per le importanti plusvalenze che arrivano dall’estero. Sotto i riflettori c’è la situazione di Alex Jimenez, il giovanissimo e polivalente terzino spagnolo dotato di una spinta offensiva fuori dal comune. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Bournemouth è ormai a un passo dal riscattare definitivamente il calciatore, un’operazione che porterà ossigeno puro alle finanze dei rossoneri.

I dettagli economici: l’accordo tra il Diavolo e il Real Madrid

L’accordo per il passaggio di Jimenez in Premier League è ormai arrivato alla sua fase cruciale. Al club inglese mancano infatti solo due partite per far scattare l’obbligo di riscatto fissato a 19,5 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi altri 5 milioni di bonus. La gestione finanziaria di questa cessione è frutto della complessa architettura contrattuale stabilita in precedenza: il Milan incasserà i primi 5 milioni di euro, mentre la restante parte sarà divisa al 50% tra il club milanese e il Real Madrid.

Questa entrata rappresenta un punto di partenza fondamentale per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan ed esperto stratega del mercato internazionale. Il dirigente albanese, noto per la sua meticolosità nella gestione dei bilanci, potrà sfruttare questo tesoretto per finanziare i colpi necessari a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La visione di Massimiliano Allegri e il futuro della difesa

Mentre Igli Tare lavora dietro la scrivania, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro del tatticismo pragmatico, valuta le mosse per il reparto arretrato. Sebbene il Diavolo perda un prospetto interessante come Jimenez, la strategia del mister livornese è chiara: puntare su profili più pronti per l’immediato. Allegri ha sempre preferito solidità e affidabilità difensiva, e le risorse ottenute dalla cessione dello spagnolo permetteranno ai rossoneri di puntare a un difensore di caratura internazionale già testato per i palcoscenici della Champions League.

Il lavoro sinergico tra la nuova dirigenza tecnica e il campo sarà decisivo. Con i fondi in arrivo dall’Inghilterra, il Milan si prepara a una sessione di trasferimenti da protagonista, garantendo al proprio tecnico i tasselli giusti per riportare il tricolore sulla maglia.