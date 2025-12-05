Mercato Milan, prima il Torino e poi Riyad: occhio ai possibili rinforzi a gennaio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il day after della seconda sconfitta stagionale del Milan è all’insegna della pragmaticità. Dopo un avvio di campionato in sordina contro la Cremonese ad agosto e una lunga striscia positiva, il ko contro la Lazio all’Olimpico ha spento le speranze in Coppa Italia, un trofeo che manca nel palmarès rossonero dal lontano 2003. Nonostante il dispiacere, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico toscano richiamato in panchina, non si è lasciato prendere dal dramma. La ragione è semplice: il calendario fitto impone di voltare pagina immediatamente.

Testa a Torino e a Riyad: La Svolta Imminente

Il Corriere della Sera, nell’analizzare la prestazione del Diavolo, sottolinea l’importanza di concentrarsi sui prossimi impegni cruciali. Il primo banco di prova è lunedì 8 dicembre a Torino, una trasferta storicamente tra le più complicateper il Milan. Successivamente, la squadra affronterà un ciclo di partite in campionato contro avversari abbordabili(Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina), un treno di punti da sfruttare al massimo.

Questa serie di gare sarà interrotta solo dal viaggio a Riyad per la Supercoppa Italiana. Questi sono i due obiettivi prioritari di Allegri per il prossimo mese:

Raccogliere più punti possibile per consolidare la vetta del campionato. Tentare il colpo gobbo in Arabia Saudita, replicando il successo ottenuto undici mesi fa.

Il Diktat dell’Accelerazione e il Mercato con Tare

Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale che il Milan acceleri, superando i ritmi troppo lenti visti nell’ultima gara. Tutte le energie rossonere devono ora essere canalizzate verso il campionato e la Supercoppa, gli unici trofei rimasti. La strategia è quella di non guardare troppo avanti, ma di sfruttare un calendario che, Supercoppa a parte, non presenta grandi big match.

Questo mese è cruciale perché traghetterà il Diavolo verso il mercato di gennaio. Se la squadra riuscirà a mantenere le posizioni alte, la dirigenza – guidata dal nuovo Direttore Sportivo (DS), Igli Tare, l’esperto dirigente albanese con un occhio per il talento – sarà più propensa a intervenire in modo significativo per innalzare il livello della rosa.

Le Prime Voci di Mercato: Difesa e Attacco

Le prime voci di mercato si fanno già insistenti. Sembra fatta per l’arrivo del terzino ventenne colombiano Arizala, un innesto in prospettiva. Resta invece l’incognita principale sull’attacco, in particolare la gestione della punta centrale. Nonostante le speculazioni, le dichiarazioni del padre del giovane attaccante Gimenez suggeriscono che il giocatore potrebbe rimanere a Milano, un segnale che il DS Tare dovrà gestire con attenzione per bilanciare l’esigenza di rinforzi immediati con la valorizzazione dei talenti già presenti.