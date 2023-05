Mercato Milan, cercasi rinforzi in attacco: due i nomi in pole! Morata è il profilo perfetto, così come il parametro zero Firmino

Il Milan non può sbagliare la scelta della prossima punta da acquistare nella prossima sessione di mercato. I rossoneri nella prossima stagione cambieranno molto, soprattutto in attacco, e vogliono puntare su qualcuno che di esperienza ne ha. I nomi in pole sono due.

Il primo è Roberto Firmino, che non rinnoverà il contratto con il Liverpool: «un parametro zero di esperienza», scrive il Corriere dello Sport. Il secondo nome è quello di Alvaro Morata: profilo perfetto per i rossoneri, che però non si sono mossi con decisione. Continuano i contatti anche con Marko Arnautovic, pronto a sostituire Zlatan Ibrahimovic.