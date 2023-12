Mercato Milan, si accelera per il ritorno di Gabbia! ULTIMISSIME

Mercato Milan, si accelera per il ritorno a Milanello di Matteo Gabbia: Furlani in pressing sul Villarreal per velocizzare le operazioni

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta intensificando i contatti con il Villarreal per accelerare il rientro in Italia di Matteo Gabbia.

Il centrale italiano, che la scorsa estate era finito in prestito secco annuale proprio al club spagnolo, sarà la prima mossa del club rossonero per tamponare la pesante emergenza difensiva.