Mercato Milan, a caccia dell’attaccante: tre i nomi nel taccuino! Nome in pole è quello di Alejo Veliz, ma non c’è solo lui

Il mercato del Milan in entrata non è ancora finito. I rossoneri sarebbero a caccia di un attaccante, soprattutto nell’ipotesi in cui Lorenzo Colombo lasci la squadra dopo la tournée statunitense.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, sono tre i nomi segnati sul taccuino di Furlani e Moncada. Il primo è quello di Alejo Veliz, argentino classe 2003 in forza al Rosario Central. Il Milan ha incontrato il suo agente ma non ha presentato offerte: troppo alta la clausola da 15 milioni di euro. Un altro nome è quello di Lucas Beltran, classe 2001 del River Plate. Terzo nome è quello di Mehdi Taremi del Porto: anche nel suo caso troppo alta la richiesta del club, intorni ai 20 milioni.