Mercato Milan, spunta il retroscena: «Rossoneri protagonisti anche in inverno». Le ultimissime notizie sul Diavolo

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sul mercato del Milan. Le sue parole.

LONGARI – «Nel caso del Milan, c’è da sottolineare opportunamente, che le risorse non mancano nemmeno ora. Anche e soprattutto per questo motivo i rossoneri sono destinati a recitare nuovamente la parte dei protagonisti nell’imminente sessione invernale. Il fine da perseguire è quello di allargare la profondità della rosa tenendo d’occhio le opportunità più ghiotte alla Guirassy ed al contempo garantirsi profili utili per costruire l’ossatura della squadra del futuro»