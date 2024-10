Mercato Milan, la NOTIZIA su Emerson Royal SPIAZZA i tifosi! Retroscena da non CREDERE, c’entra ADDIRITTURA Pioli

Mercato Milan, la notizia su Emerson Royal spiazza i tifosi! I rossoneri volevano il terzino già con Pioli a gennaio 2024

Mercato Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri volevano portare Emerson Royal in Serie A già a gennaio 2024 con Pioli allenatore.

Il Milan ha messo Emerson Royal in cima alla lista dei suoi obiettivi già a inizio 2024 e ha deciso di provare a prenderlo prima di esonerare Pioli e scegliere Fonseca. Una scelta che, come ha detto Ibra per lui e gli altri acquisti, è da ricondurre al club.