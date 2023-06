Rebic Milan: rifiutato uno scambio! Il clamoroso retroscena. Nella giornata di ieri si è parlato del croato, ma invano

Ieri a casa Milan l’agente Fali Ramadani ha incontrato la dirigenza per chiudere l’accordo per Luka Romero. Sul tavolo, però, c’era anche Ante Rebic: il Milan vuole trovare una nuova destinazione per lui.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Ramadani ha proposto uno scambio con la Fiorentina, coinvolgendo Jovic. Una proposta che non ha visto la luce.