Mercato Milan, Rebic: l’addio è quasi certo, prezzo fissato! Non convince più il croato, che a fine stagione saluterà il Milan

Non ha convinto Ante Rebic in Milan Lecce: il croato è partito titolare per sostituire l’infortunato Giroud.

Per questo, si rafforza l’idea dell’addio: i rossoneri chiederanno per lui 15 milioni.