Mercato Milan, i rossoneri seguono con interesse un Top Player del Real Madrid che può diventare il grande colpo per la difesa

Il Milan guarda con estremo interesse al mercato degli svincolati per rinforzare ulteriormente il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera è quello di David Alaba, attualmente in forza al Real Madrid ma con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il difensore austriaco, colonna della nazionale e veterano del calcio europeo, non sembra intenzionato a rinnovare il suo legame con i Blancos, diventando così una delle occasioni più ghiotte a parametro zero.

L’innesto di un profilo come Alaba rappresenterebbe un salto di qualità enorme per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. La sua capacità di ricoprire più ruoli — da centrale nella difesa a tre a terzino, fino a mediano — lo rende il profilo ideale per elevare il tasso tecnico e la mentalità vincente della squadra. Tuttavia, l’operazione non è priva di incognite: le condizioni fisiche del giocatore, reduce da infortuni importanti, saranno valutate con estrema attenzione prima di affondare il colpo con un contratto biennale.

Mercato Milan, la gerarchia attuale e i giovani per il futuro

Mentre si sogna il grande colpo internazionale, Allegri ha trovato certezze granitiche nel trio difensivo titolare. In questa stagione, il Milan si è compattato attorno a Tomori a destra, Gabbia al centro e Pavlovic a sinistra, una linea che ha garantito solidità e fisicità. Alle loro spalle scalpitano i nuovi arrivi dell’ultima sessione di mercato: Koni De Winter e il giovanissimo David Odogu.

Se l’ex Genoa sta trovando spazio con continuità e ottimi segnali di crescita, il classe 2006 Odogu è considerato un investimento per il domani. La strategia del club appare chiara: mantenere una base solida e giovane, inserendo però campioni d’esperienza per competere ai massimi livelli. La concorrenza della Juventus e dei club di Premier League resta però l’ostacolo principale da superare.