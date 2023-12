Mercato Milan, rallentamenti sul fronte Lenglet: il motivo

Mercato Milan, piccoli rallentamenti sul fronte Lenglet in vista di gennaio: l’Aston Villa fa muro sull’interruzione del prestito

Come riferito da Tuttosport, ci sono piccoli rallentamenti sul fronte Lenglet per quanto riguarda il possibile colpo in difesa del calciomercato Milan.

Il motivo? L’Aston Villa al momento fa muro sulla possibilità di interrompere il prestito del centrale dal Barcellona. I rossoneri potrebbero essere costretti a guardare altrove.