Mercato Milan, arriva il primo colpo: a breve la firma

Mercato Milan, arriva il primo colpo in vista della prossima stagione: a breve la firma. Ecco i dettagli del colpo in prospettiva dei rossoneri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dopo un lungo corteggiamento durato quasi un anno, il Milan ha bloccato il talentuoso portiere francese Noah Raveyre.

Si tratta di un colpo in prospettiva e arriva dopo che nei giorni scorsi la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti. Il portiere classe 2005 firmerà un contratto pluriennale e arriverà in rossonero a parametro zero dal Saint-Etienne.