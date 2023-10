Mercato Milan, Pochettino su Broja: «Abbiamo fiducia in lui, ha grande talento»

Era stato uno degli obiettivi del mercato estivo del Milan, alla fine Broja è rimasto al Chelsea e se lo gode Pochettino: le sue parole

Il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha detto la sua su uno degli obiettivi del mercato Milan in estate. Si tratta di Armando Broja, richiesto dai rossoneri in prestito, senza riuscirci. Alla fine il ragazzo è rimasto ai Blues e il tecnico argentino se lo gode. In conferenza stampa ha parlato così:

LE PAROLE – «Abbiamo fiducia in lui, ha un potenziale straordinario. Riguarda il modo in cui si riprende dal suo grave infortunio. È un giocatore di grande talento. Abbiamo fiducia in lui, ecco perché ha giocato contro il Fulham. Ora ha bisogno di tempo per sentirsi completo».