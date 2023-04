Pobega Milan: arrivata la decisione definitiva sul futuro

Mercato Milan, arrivata la decisione sul futuro di Pobega: ecco le ultime sul futuro del centrocampista rossonero. I dettagli

Nonostante il brutto infortunio rimediato in allenamento, ci sono buone notizie per Tommaso Pobega in vista della prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riportato da TMW, il Milan lo considera una pedina importante anche per la prossima stagione e verrà confermato, stante anche un lungo contratto fino al 2027.