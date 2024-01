Mercato Milan, il bomber arriva dall'Olanda? Moncada non lo molla

Mercato Milan, il bomber potrebbe arrivare dall’Olanda: non tramonta la pista Santiago Gimenez per la prossima stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono solo Sesko e Zirkzee sul taccuino del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione.

Moncada non molla la pista Santiago Gimenez, 22 anni, perfettamente in linea con i parametri del club di Via Aldo Rossi. A giugno lascerà il Feyenoord: i rossoneri potrebbero pensarci seriamente.