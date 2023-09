Mercato Milan, il piano dei rossoneri per Chaka Traoré: la situazione

Nonostante la sessione estiva sia terminata da pochi giorni, il Milan continua a muoversi sul mercato per il futuro di Chaka Traoré

Tra le ultime questioni rimase in sospeso per il mercato Milan c’è quella relativa al futuro di Chaka Traoré, attaccante ivoriano classe 2004.

Come riferito da Calciomercato.com, i rossoneri intendono valorizzarlo. Proprio per questo motivo cercheranno di trovargli una squadra a cui cederlo a titolo temporaneo, per concedergli un maggior minutaggio.