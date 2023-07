Pellegrini Milan: contatti con la Juve, questo è l’ostacolo! Ultime. Con la Lazio che non molla, i rossoneri ci provano

Il Milan non molla la pista che porta a Luca Pellegrini, ex difensore della Lazio e tornato ora in bianconero. La Lazio vuole riprendersi il giocatore, ma i rossoneri non mollano la presa.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, proseguono poi i contatti con la Juventus per Luca Pellegrini, con l’ostacolo che resta l’ingaggio del giocatore.