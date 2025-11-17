Mercato Milan, Pellegatti consiglia: «Lui porterebbe qualità ed entusiasmo». Ecco di chi si tratta

Mercato Milan, su Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato della necessità rossonera di ingaggiare un nuovo difensore: ecco il suo consiglio

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha esaminato le possibili mosse del Milan nel mercato di gennaio, individuando i due ruoli chiave su cui la dirigenza rossonera dovrebbe intervenire per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione: un difensore centrale e una prima punta di riferimento.

Pellegatti si è concentrato in modo particolare sulla difesa, un reparto che necessita di rincalzi immediati. L’attenzione è tornata su un nome suggestivo e dal passato glorioso: Thiago Silva.

Mercato Milan, Pellegatti chiede a gran voce il ritorno di Thiago Silva

Il giornalista ha rivelato di essersi informato direttamente con il Milan in merito all’opportunità di riportare il difensore brasiliano, che oggi vanta 41 anni. Secondo le sue fonti, un eventuale approdo di Thiago Silva sarebbe “un’opzione accolta con entusiasmo dal Milan” per l’indubbio carisma e l’esperienza che potrebbe offrire al reparto arretrato. Tuttavia, Pellegatti ha espresso cautela sulla realizzazione del trasferimento. Le risposte ricevute in precedenza dal club non erano state positive: “La risposta è sempre stata un no, ma non so se qualcosa è cambiata adesso.” L’operazione, dunque, è vista come un’opportunità di alto profilo ma complessa.

Pellegatti ha anche ribadito l’importanza di rafforzare l’attacco, sottolineando che il Milan cercherà una punta in grado di garantire un contributo immediato in termini realizzativi. L’approccio del club al mercato di gennaio, in entrambi i reparti, sarà quello di cogliere le “opportunità” che si presenteranno, bilanciando il bisogno di esperienza immediata in difesa con la necessità di gol in attacco.