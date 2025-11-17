Calciomercato Milan, un rossonero va via in prestito? Ecco la situazione e l’idea della società

Calciomercato Milan, a gennaio va via un giocatore rossonero? Le idee della dirigenza e la chiara richiesta di mister Allegri

L’arrivo a sorpresa di David Odogu al Milan nelle battute finali del mercato estivo, un investimento di prospettiva, non ha finora dato i frutti sperati sul campo. Nonostante le buone qualità tecniche, fisiche e l’ottimo atteggiamento mostrato in allenamento, il difensore classe 2006 ex Wolfsburg ha trovato pochissimo spazio: solo 11 minuti in prima squadra in Coppa Italia e una presenza nel Milan Futuro.

La dirigenza e l’entourage del giocatore sono giunti a una conclusione chiara: Odogu, pur avendo un grande potenziale, non è pronto per le esigenze attuali del Milan. Di conseguenza, si fa sempre più concreta l’opzione di una cessione in prestito secco fino al termine della stagione, decisa da Tare prima di fine anno. L’obiettivo è garantirgli quel minutaggio fondamentale per la sua crescita. Il club preferirebbe una soluzione in Italia per agevolare l’ambientamento al nostro campionato, sebbene le richieste più concrete siano finora arrivate da club tedeschi.

calciomercato Milan, la richiesta di Allegri è chiara: un difensore di esperienza

Questa mossa è strettamente legata alle richieste di Massimiliano Allegri, che la scorsa estate aveva chiesto un difensore d’esperienza, subito pronto e all’altezza per almeno due stagioni. Tare ha optato per Odogu dopo aver mancato profili come Akanji (andato all’Inter) e Joe Gomez, lasciando il reparto difensivo con soli quattro effettivi: Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter.

La cessione di Odogu sarà approvata solo ed esclusivamente dopo l’acquisto di un nuovo difensore sul mercato. La batteria attuale è ritenuta insufficiente da Allegri, che nel frattempo attende il recupero di Rabiot e Tomori, mentre si concentra sul prossimo derby contro l’Inter del 23 novembre.