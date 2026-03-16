Mercato Milan, occhi puntati sul bomber dell’AZ! I rossoneri sfidano la concorrenza del Borussia Dortmund: ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri sfidano la concorrenza del Borussia Dortmund per il bomber dell’AZ: ecco tutti i dettagli

Il mercato del Milan entra nel vivo e, nonostante i vari nomi accostati al club nelle ultime settimane, la dirigenza sembra intenzionata a puntare su profili giovani e di grande prospettiva. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, l’ultimo profilo finito sul taccuino rossonero è quello di Troy Parrott, centravanti irlandese classe 2002 attualmente in forza all’AZ Alkmaar.

Parrott si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria in Olanda, avendo già collezionato 26 reti tra campionato e coppe. Numeri che non sono passati inosservati non solo in via Aldo Rossi, ma anche in Germania: il Borussia Dortmund sarebbe infatti la principale concorrente del Milan nella corsa alla punta. La valutazione fatta dalla società olandese per il proprio gioiello si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Mercato Milan, duttilità e gol: l’identikit perfetto per l’attacco di Allegri

Il profilo dell’irlandese appare particolarmente interessante per la sua capacità di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo. Parrott è infatti un calciatore in grado di agire sia al centro dell’attacco che come esterno offensivo, caratteristica che lo renderebbe una soluzione estremamente dutile per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Mentre piste altisonanti come quelle che portano a Dusan Vlahovic, Moise Kean o Robert Lewandowski non appaiono al momento percorribili per la prossima stagione, l’opzione Parrott rappresenta un investimento futuribile ma già concreto. Resta da capire se il Milan deciderà di affondare il colpo per anticipare la concorrenza tedesca e regalare al tecnico un rinforzo giovane e prolifico per il reparto avanzato.