Mercato Milan: non solo Ouedraogo, occhi anche in Sudamerica. C’è un nuovo giovane obiettivo in casa rossonera

Il Milan continua a monitorare i giovani più promettenti non solo in Europa ma su scala mondiale. I rossoneri avrebbero messo nel mirino un nuovo profilo dopo Ouedraogo: si tratta di Ezequiel Fernandez.

Un osservatore milanista è stato in Argentina a vedere in azione il centrocampista classe 2002 del Boca Juniors. Al Milan piace per personalità e nel 4-3-3 potrebbe dare una mano da centrale. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.