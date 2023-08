Origi Milan: il giocatore fa la sua scelta! Cosa sta succedendo. Il giocatore belga valuta due ipotesi e indica una preferenza

Secndo quanto scrive Tuttosport, Divock Origi ha detto la sua in merito al proprio futuro, lontano dal Milan e da Milano.

Sono due le possibili destinazione dell’attaccante belga: da un lato l’Arabia Saudita, dall’altro la Premier League. Il West Ham in particolare che sta trattando l’uscita di Scamacca: il giocatore, ex Liverpool, preferirebbe tornare in Inghilterra.