Origi Milan: scoppia il caso? La posizione del giocatore è questa! Il belga ha deciso di rifiutare le destinazioni di mercato

Il Milan prosegue la sua campagna per il mercato in uscita. Uno dei nomi, quello più difficile in casa rossonera, è quello di Divock Origi.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il giocatore è un caso: sta rifiutando tutte le destinazioni proposte. Rimarrà a Milano? Una domanda ad ora senza risposta.