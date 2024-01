Mercato Milan, Origi ad un passo dai Los Angeles FC: formula e cifre dell’operazione. L’attaccante belga pronto ad andare in MLS

Ancora un’operazione in uscita per il mercato Milan in questa sessione di gennaio. Divock Origi, che aveva salutato i rossoneri in estate per trasferirsi in prestito al Nottingham Forest, è pronto ad intraprendere una nuova avventura in MLS.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo per il suo approdo ai Los Angelese FC. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 5 milioni di euro.