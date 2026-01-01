Calciomercato
Mercato Milan, prima offerta del Fenerbahce per Nkunku: no dei rossoneri. Tare e Furlani irremovibili
Mercato Milan, prima offerta ufficiale del Fenerbahce per Nkunku: sul piatto 25 milioni di euro. No dei rossoneri che ne chiedono almeno 35
Il mercato di gennaio 2026 entra nel vivo con una trattativa che scuote l’asse Milano-Istanbul. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista turco Yago Sabuncuoğlu, il Fenerbahçe ha rotto gli indugi avviando i contatti ufficiali per Christopher Nkunku, ma la distanza tra domanda e offerta resta marcata.
Mercato Milan, le cifre: ballano 10 milioni
Il club turco sta cercando di far leva sulla volontà del giocatore e sul legame con il tecnico per abbassare le pretese rossonere:
- L’offerta: Il Direttore Sportivo del Fenerbahçe, su mandato esplicito della proprietà, si sarebbe spinto fino a 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma ritenuta ancora insufficiente in via Aldo Rossi.
- La richiesta: Il Milan, forte dei due gol segnati da Nkunku contro il Verona, non scende sotto i 35 milioni. L’obiettivo è recuperare quasi interamente l’investimento di 37 milioni fatto in estate, evitando minusvalenze rischiose.
Il fattore Domenico Tedesco
A spingere con forza per l’operazione è proprio Domenico Tedesco. L’allenatore del Fenerbahçe ha indicato Nkunku come l’unico rinforzo in grado di far compiere il salto di qualità definitivo alla squadra:
- Ritorno al passato: Tedesco ha già allenato il francese al Lipsia, periodo in cui l’attaccante ha espresso il miglior calcio della carriera (27 gol e 14 assist in una sola stagione). Il tecnico avrebbe già parlato personalmente con Christopher per convincerlo che a Istanbul tornerebbe a essere il perno centrale del progetto.
- Trattativa a oltranza: Le negoziazioni sono condotte in prima persona dal DS turco, che punta a inserire bonus o una clausola sulla futura rivendita per colmare il gap con la richiesta milanista.