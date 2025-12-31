Nkunku non ha dubbi: messaggio chiaro al Milan e riserve sciolte. Cosa sta succedendo col Fenerbahce sullo sfondo

Nkunku ha le idee chiare: l’attaccante francese ex Chelsea vuole rimanere al Milan nonostante il forte interesse del Fenerbahce

Mentre il 2026 bussa alle porte, il futuro di Christopher Nkunku è al centro di un complesso intrigo di mercato. Nonostante il forte corteggiamento del Fenerbahçe, che ha presentato una proposta formale per portarlo a Istanbul già a gennaio, il fantasista francese sembra intenzionato a giocarsi le proprie carte in rossonero.

Nkunku, la tentazione turca e il “fattore” Tedesco

L’offerta del club turco non è casuale: sulla panchina siede Domenico Tedesco, l’allenatore che più di ogni altro ha valorizzato Nkunku ai tempi del Lipsia.

Proposta economica: I turchi avrebbero offerto una cifra vicina ai 35 milioni di euro , sfiorando i 37 (più bonus) investiti dal Milan in estate per prelevarlo dal Chelsea.

Dubbi professionali: Nonostante la prospettiva di essere titolare inamovibile, a 28 anni Nkunku teme che lasciare una delle "Top 5" leghe europee a pochi mesi dai Mondiali 2026 possa compromettere la sua convocazione con la Francia.

La rinascita rossonera: il gruppo è con lui

A far pendere l’ago della bilancia verso la permanenza è stato il calore dello spogliatoio. La doppietta contro il Verona ha segnato la fine di un incubo, ma il gesto di Luka Modrić e Christian Pulisic, che gli hanno ceduto il rigore, è stato il vero segnale di svolta.

Legami francesi: La presenza dei connazionali Maignan e Rabiot (compagno già al PSG) rende l’integrazione a Milano molto più dolce.

Fiducia di Allegri: Il tecnico livornese ha sempre protetto il giocatore pubblicamente, convinto che, una volta smaltiti i chili di troppo e i problemi fisici post-Chelsea, Nkunku possa diventare l'uomo in più per la volata Scudetto.

Cosa succede se Nkunku parte?

Qualora il francese dovesse cambiare idea, il Milan non resterebbe a guardare. La strategia di Igli Tare è chiara: con l’arrivo del gigante Niclas Füllkrug, la società punterebbe su una seconda punta rapida che conosca già la Serie A (come Zirkzee).