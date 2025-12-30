Calciomercato
Nkunku Milan: Christopher vuole restare, ma il mercato resta alla finestra. Le ipotesi sul tavolo in vista di gennaio
Nkunku Milan, nonostante l’interesse del Fenerbahce il calciatore francese ha ribadito al club l’intenzione di voler restare
Il futuro di Christopher Nkunku continua a essere il tormentone principale di questo inizio 2026 in casa rossonera. Nonostante le insistenti voci che lo vorrebbero lontano da Milanello, con il Fenerbahçe in prima linea, le ultime indiscrezioni portano a un parziale raffreddamento delle piste d’uscita. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota (MilanVibesHQ), la volontà del calciatore francese al momento è chiara: proseguire l’avventura al Milan.
Nkunku Milan, la posizione del giocatore: priorità al Diavolo
Dopo la doppietta liberatoria contro l’Hellas Verona, che ha interrotto un digiuno durato mesi, il clima attorno all’ex Chelsea è cambiato:
- Voglia di riscatto: Nkunku sente di aver finalmente iniziato il suo percorso in Serie A e non vorrebbe lasciare il lavoro a metà. La sua idea, allo stato attuale delle cose, è quella di restare agli ordini di Massimiliano Allegri per dimostrare il valore che lo aveva portato a essere pagato circa 37 milioni in estate.
- L’effetto “competizione”: L’arrivo di Niclas Füllkrug sembra aver agito da stimolo piuttosto che da minaccia. Nkunku si sente parte integrante del progetto e punta alla titolarità nel match del 2 gennaio contro il Cagliari.
Le variabili: il mercato non dorme mai
Nonostante il desiderio del francese, la situazione resta in divenire. Come sottolineato da Balzano Prota, “vedremo se ci saranno club in grado di fargli cambiare idea”.
- Sirene turche ed europee: Se il Fenerbahçe dovesse alzare l’offerta a cifre vicine ai 40 milioni, o se un club di Premier League dovesse inserirsi con un progetto tecnico centrale, il Milan e l’entourage del giocatore potrebbero sedersi nuovamente al tavolo.
- La strategia di Tare: Il DS rossonero monitora la situazione. Una permanenza di Nkunku bloccherebbe l’assalto a Zirkzee, mentre una sua cessione darebbe il via libera al “valzer” delle punte.