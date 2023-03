Mercato Milan, obiettivo Morata: pronta la strategia arrivare a lui. Non solo Champions: i rossoneri puntano anche sul mercato in uscita

Il nome per il mercato estivo del Milan è stato scelto: si tratta di Alvaro Morata. Con l’unica certezza di Olivier Giroud, 37 anni a settembre, i rossoneri vogliono un altro attaccante e hanno scelto il giocatore dell’Atletico Madrid. Per l’acquisto, è necessaria la qualificazione alla prossima Champions, dove arriverà un bottino di 50 milioni. Anche il mercato in uscita può aiutare.

Saluterà il Milan Ante Rebic, che ha mercato estero e soprattutto con una busta paga di 3,5 mln. Si aggiunge alla lista anche Ballo-Touré, anche lui voluto da squadre estere; mentre Dest tornerà a Barcellona, risparmiando i 3,8 mln di ingaggio. Se andrà via Leao, il bottino c’è ma sarà investito per riempire quel buco; così come l’addio di Mirante e Tatarusanu serve per l’acquisto di Sportiello. Dubbi invece sul destino di Vranckx e Adli al Milan: lasceranno i rossoneri e aggiungeranno soldi per la “colletta Morata”? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.