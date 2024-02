David Milan, l'attaccante lancia segnali: Furlani ci pensa. E quei rapporti col Lille...

David-Milan, la pista che porta all’attaccante canadese resta sempre viva: lui apre e Furlan ci pensa. Un aspetto ingolosisce

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Jonathan David è sempre ben presente in casa Milan.

L’attaccante del Lille non solo ha lanciato segnali nei giorni scorsi dicendosi lusingato dall’interesse rossonero ma sarebbe avvantaggiato rispetto alla concorrenza anche dalla propria situazione contrattuale. David infatti è in scadenza a giugno del 2025 e non ha nessuna intenzione di rinnovare. Questo potrebbe agevolare le trattative tra il Milan e il Lille visti anche gli ottimi rapporti tra le proprietà. Il prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro.