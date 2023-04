Un obiettivo di mercato del Milan ha rilasciato una recente intervista in merito agli interessamenti dei club per lui

Victor Boniface, obiettivo di mercato del Milan, ha parlato così ai microfoni di HLN in merito agli interessamenti di diversi club per lui. Ecco i campionati in cui preferirebbe giocare l’attaccante classe ’00 del Saint-Gilloise.

«Se viene la Premier League, non potrei dire di no. Ma se posso scegliere preferirei giocare in Spagna o Francia».