Mercato Milan, Adams nel mirino: offerta pronta a gennaio? La situazione

Mercato Milan, Adams, centravanti del Montpellier, resta nel mirino del club rossonero: possibile assalto a gennaio?

Pur vedendo in Jonathan David l’obiettivo primario per l’attacco, il calciomercato Milan continua a seguire con grande attenzione anche il profilo di Adams, attaccante del Montpellier.

La valutazione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è di circa 20 milioni di euro e il club rossonero sta valutando se fare un’offerta già a gennaio nel caso in cui non si trovasse la quadra per la punta del Lille.