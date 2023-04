Mercato Milan, si guarda alla Salernitana: ecco i due obiettivi. In occasione del ritiro rossonero a Napoli, si è parlato di mercato

Quando il Milan era a Napoli per la sfida di Champions, Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha fatto visita ai rossoneri. Come era intuibile, non solo visita di cortesia: si è parlato di mercato.

Come ha riportato l’edizione di Salerno de Il Mattino, i rossoneri sono interessati a Boulaye Dia e Pasquale Mazzocchi. Attenzione, in questo senso, ad Yacine Adli: potrebbe essere una contropartita, dato che Sousa l’ha già allenato.