Mercato Milan, Moncada punta un classe 2005 a sorpresa! È la sua scommessa per il futuro: tutti i dettagli

Spunta un nome a sorpresa per la difesa del Milan del futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su Aaron Anselmino, difensore centrale classe 2005 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Boca Juniors.

L’idea nasce da Moncada, sempre attento ai giovani emergenti in Sudamerica, e chiaramente sarebbe un colpo di prospettiva non pronto per giocare sin da subito titolare.