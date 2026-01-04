Mercato Milan, intrigo Nkunku: Tare aperto alla cessione ma servono queste due condizioni indispensabili

Mercato Milan, ancora da risolvere l’intrigo legato al futuro di Nkunku: Tare aperto alla cessione sulla base di 35 milioni di euro

Il mercato di gennaio 2026 ruota attorno al futuro di Christopher Nkunku, ma la trattativa tra Milan e Fenerbahçe è tutt’altro che chiusa. Nonostante il forte pressing del club turco, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno delineato un quadro complesso, fatto di step necessari e volontà ancora da chiarire.

Mercato Milan, la posizione di Fabrizio Romano su Nkunku

L’insider internazionale ha spento i facili entusiasmi di chi vedeva il francese già con la valigia in mano. Sebbene l’interesse del club di Istanbul sia indiscutibile, mancano ancora i tasselli fondamentali:

Mancata comunicazione: Ad oggi, Nkunku non ha comunicato ai suoi agenti alcuna volontà di lasciare il Milan. Al contrario, il giocatore sembra concentrato sul campo, specialmente dopo la doppietta rifilata all’Hellas Verona che lo ha sbloccato in Serie A.

Ad oggi, Nkunku non ha comunicato ai suoi agenti alcuna volontà di lasciare il Milan. Al contrario, il giocatore sembra concentrato sul campo, specialmente dopo la che lo ha sbloccato in Serie A. Il fattore destinazione: Accettare il campionato turco a metà stagione non è un passo scontato per un giocatore del suo calibro. Secondo Romano, parlare di “partenza sicura” è ancora decisamente prematuro.

L’analisi di Matteo Moretto

Moretto conferma il forte lavoro diplomatico del Fenerbahçe con l’entourage del giocatore, ma sposta l’attenzione sulla strategia del Milan: