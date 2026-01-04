Calciomercato Milan, caccia al difensore: il Diavolo punta Mario Gila, ma Lotito fa muro. Serve questa cifra

Calciomercato Milan, il primo obiettivo per la difesa è Mario Gila della Lazio ma Lotito vuole almeno 35 milioni di euro. La situazione

Dopo aver puntellato l’attacco con l’innesto di Niclas Füllkrug — che ha bagnato il suo debutto ufficiale nella vittoriosa trasferta di Cagliari — la priorità assoluta del calciomercato invernale del Milan si è spostata sulla difesa. Con il primato in classifica da difendere, il DS Igli Tare è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di spessore internazionale.

Calciomercato Milan, l’obiettivo numero uno: Mario Gila

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri rossonera è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per gioventù, rapidità e capacità di impostazione, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il sistema difensivo di Allegri:

La valutazione: Come di consueto, trattare con Claudio Lotito non è semplice. La Lazio ha fissato il prezzo del cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro , una cifra importante per la finestra di gennaio.

Come di consueto, trattare con Claudio Lotito non è semplice. La Lazio ha fissato il prezzo del cartellino tra i , una cifra importante per la finestra di gennaio. Lo scoglio economico: Il Milan valuta l’investimento, ma la richiesta biancoceleste viene considerata attualmente elevata, a meno di inserire contropartite tecniche nell’affare.

L’intrigo Loftus-Cheek

In questo scenario si inserisce l’interesse di Maurizio Sarri per un vecchio pupillo. Il tecnico della Lazio accoglierebbe a braccia aperte Ruben Loftus-Cheek, giocatore che ha già allenato con successo al Chelsea e che ritiene perfetto per il suo centrocampo: