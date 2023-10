Mercato Milan, il Napoli mette gli occhi su un obiettivo rossonero: ecco quale

Il Napoli potrebbe decidere di fiondarsi su uno degli obiettivi principali di mercato del Milan: ecco di chi si tratta

Il nome più caldo del mercato Milan per l’attacco resta quello di Jonathan David. L’attaccante del Lille sembrerebbe però essere finito anche nel mirino del Napoli in caso di cessione di Osimhen.

A rivelarlo è calciomercato.com, che parla delle possibili alternative per i partenopei: gli altri nomi sono quelli di Gabriel Jesus e Alvaro Morata, anch’essi accostati ai rossoneri sia in tempi passati che in quelli recenti.