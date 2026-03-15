Mercato Milan, Moretto fa il punto su Gila: «Per lui c’è grande concorrenza. I rossoneri lo seguono, ma i rapporti con la Lazio…»

Mercato Milan, Moretto parla così delle voci su Gila: dall’interesse rossonero fino alla concorrenza. Tutti i dettagli

Il Milan continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei difensori centrali, e il nome di Mario Gila è tornato prepotentemente d’attualità. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, lo spagnolo classe 2000 è un profilo che piace molto in via Aldo Rossi, anche se la strada per arrivare alla fumata bianca non è priva di ostacoli. «Gila è un nome accostato al Milan già a gennaio, ma non è un profilo facilmente raggiungibile perché c’è grande concorrenza per il difensore spagnolo», ha spiegato il giornalista, evidenziando come il giocatore sia finito nel mirino di diversi club.

Mercato Milan, rapporti tesi con la Lazio e scenari futuri

Oltre alla concorrenza internazionale, un altro fattore potrebbe rallentare l’affare: il clima non propriamente disteso tra le due società. «A questo si aggiunge poi il fatto che al momento i rapporti tra Milan e Lazio non sono ottimali», un dettaglio non trascurabile in vista di una possibile negoziazione con il club di Claudio Lotito. Tuttavia, l’interesse del club rossonero è reale e confermato: «posso confermare che Gila è un nome seguito dal Diavolo. Non c’è una trattativa, serve fare un percorso per arrivare a parlare di qualcosa di concreto, ma è certamente un nome nella lista del Milan».

Il contratto del centrale scade nel 2027, il che garantisce alla Lazio una posizione di forza nelle trattative estive. Il Milan dovrà fare attenzione non solo alle altre big italiane, ma anche alle sirene provenienti dalla Spagna, dove il giocatore potrebbe decidere di fare ritorno. Moretto ha però ribadito che, nonostante manchi ancora un dialogo formale tra le parti, «è un nome da tenere comunque in considerazione per il mercato estivo del Milan». Resta da capire se la diplomazia tra i due club riuscirà a appianare le divergenze per intavolare un discorso serio su uno dei talenti più interessanti della Serie A.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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