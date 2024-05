Mercato Milan, Montolivo non ha dubbi: «Fossi nella società l’unico che non venderei è LUI»

Mercato Milan, Riccardo Montolivo, ex calciatore e opinionista, ha indicato in Theo Hernandez l’unico calciatore incedibile

Ospite a DAZN, Riccardo Montolivo ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Le scelte iniziali volevano aumentare la concentrazione della squadra e le risposte sono state positive. Bennacer? Va affiancato a lui un altro grande centrocampista. Lo scudetto è arrivato anche grazie alla coppia in mezzo al campo composta da Bennacer e Tonali. E’ mancato tanto quest’anno l’algerino. Cessione di un big? Per me Theo è l’unico non rimpiazzabile, è l’unico che non venderei».