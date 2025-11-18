Mercato Milan, parte la missione Lewandowski: Tare ha 6 mesi di tempo per convincere il polacco. I rossoneri hanno un piano strategico preciso

Mercato Milan, Tare fa scattare l’operazione Lewandowski: colpo impossibile a gennaio ma per l’estate è tutto aperto. La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport lancia un’indiscrezione di mercato clamorosa, titolando: «Milan, sei mesi di missione Lewa». Dopo il grande colpo Luka Modrić, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un altro leader mondiale per l’attacco: Robert Lewandowski.

Mercato Milan, missione Lewandowski: obiettivo estate 2026

Il centravanti polacco è attualmente in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2026, ma il Milan starebbe già lavorando per un suo possibile approdo. Sebbene il Diavolo sia alla ricerca di un centravanti per gennaio, l’ipotesi che Lewandowski lasci i catalani con sei mesi di anticipo è considerata impossibile.

Per questo motivo, ogni discorso riguardante il bomber è rinviato all’estate. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: tentare il grande colpo a parametro zero, garantendosi un attaccante di assoluta esperienza e carisma.

Un altro leader per la rosa

L’eventuale arrivo di Lewandowski, che in estate avrà 38 anni, si inserirebbe perfettamente nella strategia del Milan di affiancare ai giovani talenti dei leader riconosciuti capaci di fare da chioccia in spogliatoio. L’esempio è proprio quello di Modrić, la cui presenza è considerata fondamentale per la crescita del gruppo.

La missione Lewandowski si prospetta complessa, ma il Milan è pronto a lavorare sotto traccia per sei mesi per assicurarsi uno degli attaccanti più prolifici dell’ultimo decennio.