Milinkovic-Savic Milan: cambia idea la Juve, ecco il nuovo scenario. I bianconeri potrebbero rimandare il colpo serbo

Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo di mercato di molte squadre di Serie A: Juve, Milan e Inter. I bianconeri sarebbero in pole per il calciatore belga, ma potrebbe essere tutto slittato al prossimo anno.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che svela l’idea della Juventus: il contratto in scadenza nell’estate del 2024, infatti, rende il serbo una vera e propria occasione a parametro zero in vista del prossimo anno.