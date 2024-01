Mercato Milan, Marchetti annuncia: «Arriveranno questi giocatori»

Luca Marchetti ha parlato così del mercato Milan. Ecco le sue dichiarazioni sui possibili colpi dei rossoneri

Ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha inquadrato le ultime novità sul mercato Milan. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Lenglet è un obiettivo, ma ora sta iniziando a giocare con l’Aston Villa in prestito dal Barcellona. In ogni caso arriverà Gabbia insieme ad altri profili. Per l’attacco rimane il nome di Guirassy, mentre anche a centrocampo servirà qualcosa dato che il reparto è corto».