Mercato Milan, parla Maldini: retroscena su Dybala e De Ketelaere. Il direttore tecnico rossonero sul belga e non solo

Intervistato da Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato del mercato rossonero e svela un retroscena:

MERCATO DELUDENTE – «De Ketelaere è un esempio di giocatori che devono crescere. Sarebbe stato per noi più semplice andare su un giocatore come Dybala. Ma noi abbiamo un’idea, la volontà di costruire una squadra giovane e talentuosa. Prendendo i giovani si rischia, è stato così per Tonali al primo anno, ora per Charles. Ma questa è la nostra idea, è una cosa condivisa con la proprietà. Ci vuole tempo, ma sempre tenendo presente che siamo il Milan».