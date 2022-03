Mercato Milan, Maldini sogna il Kalulu bis: i dettagli

Mercato Milan, Maldini e Massara avrebbero intensificato i contatti per Coulibaly del Monaco: può arrivare a parametro zero

Il Milan sogna un’altra operazione alla Kalulu. Come riferito da Gazzetta.it infatti, Maldini e Massara avrebbe intensificato negli ultimi giorni i contatti per Coulibaly, centrocampista classe 2004 del Monaco in scadenza il prossimo 30 giugno.

La concorrenza è folta in tutta Europa ma Maldini è convinto di riuscire a strappare il sì del giovane centrocampista.