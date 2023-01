Mercato Milan, Maldini insiste per Zaniolo: la situazione

Mercato Milan, Maldini stravede per Nicolò Zaniolo: dopo i contatti della scorsa estate, il nome dell’esterno torna in auge

Non si placa l’interesse del Milan per Nicolò Zaniolo. Come riferito da calciomercato.com e in particolare da Daniele Longo, dopo i contatti della scorsa estate, Paolo Maldini continua a seguire con grande attenzione il classe ’99, in scadenza a giugno 2024 con la Roma.

La valutazione di 50 milioni di euro fatta da Tiago Pinto spaventa il club rossonero ma in caso di mancato accordo per il rinnovo la prossima estate il prezzo potrebbe drasticamente diminuire. La pista è da monitorare con attenzione.