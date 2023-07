Lukaku Milan: la Juve si intromette nel discorso! Ecco l’idea. Dal derby milanese di mercato a quello d’Italia, con la Juve che ci pensa

Dal Milan alla Juve. Romelu Lukaku, che ha professato amore per l’Inter, potrebbe non tornare a Milano perché per i neroazzurri è difficile trovare l’intesa con il Chelsea.

Dopo essere stato un nome del calciomercato rossonero, ora è uno dei nomi della Juve. Come scrive stamani il Corriere dello Sport, per il mercato bianconero c’è davvero la possibilità di arrivare all’acquisto di Romelu Lukaku. Il belga, insiste il quotidiano, piace e non poco per l’attacco ma prima c’è da liberare spazio con la cessione di Dusan Vlahovic.