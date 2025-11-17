Mercato Milan, spunta il retroscena su un attaccante. L’ex agente conferma: lo volevano i rossoneri. Ecco i dettagli

Mercato Milan, l’ex agente rivela il retroscena e conferma: un attaccante della Serie A fu cercato anche dai rossoneri. Tutti i dettagli

Il mercato, lo sappiamo, è pieno zeppo di retroscena. Di solito, però, questi spuntano mesi e mesi dopo e ne abbiamo un’ulteriore riprova. Intervistato a Stile Tv, Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca, ha rivelato un’indiscrezione legata all’attuale attaccante del Napoli. Il classe 2000, infatti, fu cercato anche dal Milan.

«Vero che l’infortunio di Lukaku lo ha penalizzato per cui ha attenuanti, ma un giocatore che vive di quel livello deve bastarsi da solo. Non è un ragazzino al primo giro, siamo di fronte ad un giocatore fatto. Deve uscire con la sua forza e le sue capacità. Non gli consiglierei a gennaio di andare via. Certo, dipende molto dalla sua situazione all’interno del gruppo e nel rapporto con Conte, dipende tutto da quello. Anche perché poi andare via da Napoli per andare dove? Solo se si tratta di Roma o Inter, di una big insomma che lotta per gli stessi obiettivi del Napoli. Lucca lo volevano tutti, Fiorentina, Milan, ma lui ha scelto Napoli e se lo conosco non molla».

Mercato Milan, Lucca idea per gennaio? Le sue difficoltà al Napoli

Infine, Imborgia ha concluso discutendo del complicato momento che Lucca vive in azzurro: «Tutti sapete quante belle parole ho speso per lui, ma qualcosa in più era lecito aspettarsi. Lo avevo sempre raccontato come uno che ci mette un po’ di tempo, ma non mi aspettavo tutte queste difficoltà perché intanto è passato qualche anno, ha 25 anni e non è più un ragazzo. Mi aspettavo un impatto meno problematico, ma non vedo tantissime giustificazioni se non quella che probabilmente ha sempre mal digerito il fatto di avere poco minutaggio».