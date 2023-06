Mercato Milan, parla Sacchi: «Strategia corretta. Su Tonali…». L’ex allenatore rossonero fa un iniziale bilancio e promuove Cardinale

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato il mercato del Milan: da Loftus-Cheek a Tonali. Di seguito le sue dichiarazioni:

DE KETELAERE – «L’impatto con la Serie A è sempre complicato per gli stranieri: vedi Platini o Rummenigge. Se il Milan crede in questa ragazzo è giusto che prosegua con lui, e lui deve capire che è arrivato il momento di mostrare il proprio valore»

TONALI – «Certe cifre, per una società come il Milan, sono irrinunciabili. Ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani, magari non di grande nome, e cercheranno di fare come il Napoli. Non scordiamoci che il Napoli ha vinto lo scudetto dopo aver ceduto Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, cioè i quattro più famosi»

SCAMACCA – «Lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo. Lui ha grandi potenzialità che, purtroppo, non sempre riesce ad esprimere. Caratterialmente deve fare un salto di qualità. Viene da una stagione così così, quindi è una scommessa. Mi auguro che capisca di essere di fronte a un’occasione importante, che non capita tutti i giorni»

LOFTUS CHEEK – «È un giocatore forte fisicamente, che fa molto movimento e nel calcio di oggi fare movimento è fondamentale. Inoltre ha già una discreta esperienza internazionale e questo può aiutare tutto il gruppo a crescere»

STRATEGIA DI MERCATO – «Strategia corretta. Gli americani sono molto attenti ai bilanci e io concordo con questa linea. È arrivata l’ora di far valere le idee più dei soldi»