Mercato Milan, il terzino RESTA nel mirino! Le PAROLE non lasciano DUBBI

Mercato Milan, Trinchera, DS del Lecce, ha fatto il punto anche su Dorgu, terzino che piace tantissimo ai rossoneri. Ultime

Il direttore sportivo del Lecce Trinchera, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui piani della società per quanto concerne il calciomercato: oltre a rispondere alle voci su certi giocatori, tra cui Dorgu, seguito anche dal calciomercato Milan.

LE PAROLE SUL CALCIOMERCATO LECCE – «Ogni società ha il suo modello di lavoro e strategia. Quando io e il ds Corvino siamo ritornati nel Lecce era il periodo post-Covid dove tutte le società andarono in difficoltà economiche, Lecce compreso. C’era necessità di partite con i conti a posto. Noi abbiamo una proprietà con soci del territorio che non hanno risorse importantissime, hanno fatto sforzi notevoli e hanno a cuore la loro squadra di calcio. Ci siamo trovati in un momento storico difficile, a noi ci è stato chiesto di fare calcio in modo sostenibile, di creare un patrimonio tecnico e sopravvivere in un mondo impegnativo e creare promesse con giovani di proprietà. Un esercizio molto difficile. Tutto quello che abbiamo fatto ci ha premiato. Non sposiamo la politica dei prestiti, ci sono state chieste plusvalenze con giocatori di proprietà. Non perché voglia decantare il nostro lavoro, ma tutto quello fatto ci ha premiato. Siamo per il terzo anno in A e cercheremo di regalare l’ennesima soddisfazione alla nostra gente. Dorgu è attenzionato da tantissimi club. Già venduto? No. La priorità è la salvezza, dobbiamo pensare al presente e il futuro nelle sue mani. Potrebbe giocare in uno dei migliori club del mondo».